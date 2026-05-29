Полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор высказался перед финалом Лиги чемпионов

Полузащитник лондонского «Арсенала» Мартин Эдегор высказался перед финальным матчем Лиги чемпионов сезона-2025/2026 с французским «ПСЖ». Встреча пройдёт завтра, 30 мая, на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия).

Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Арсенал
Лондон, Англия
«Ощущения перед финалом великолепные, потрясающе быть частью этой команды. Мы долго шли к этой игре, поэтому ощущения – особенный. Вайб – шикарный, мы готовы к финалу», — передаёт слова Эдегора корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

На стадии полуфинала соревнования «ПСЖ» по сумме двух встреч победил «Баварию» со счётом 6:5. На аналогичном этапе состязания «Арсенал» по сумме двух матчей победил мадридский «Атлетико» со счётом 2:1.

