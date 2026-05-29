Футболист «Арсенала» Эдегор — перед матчем с «ПСЖ»: всю жизнь мечтал о победе в ЛЧ

Полузащитник лондонского «Арсенала» Мартин Эдегор рассказал о своей мечте выиграть Лигу чемпионов перед финальным матчем турнира с французским «ПСЖ». Встреча пройдёт завтра, 30 мая, на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия), начало – в 19:00 мск.

«Я с детства мечтал о Лиге чемпионов, ещё с тех пор, как начал играть в футбол. Всю свою жизнь», — передаёт слова Эдегора корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

На стадии полуфинала соревнования «ПСЖ» по сумме двух встреч победил «Баварию» со счётом 6:5. На аналогичном этапе состязания «Арсенал» по сумме двух матчей выиграл у мадридского «Атлетико» со счётом 2:1.