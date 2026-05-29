Полузащитник «Арсенала» Сака — перед финалом ЛЧ: завтра мы сможем взять ещё один трофей

Фланговый нападающий «Арсенала» Букайо Сака высказался о предстоящем финале Лиги чемпионов УЕФА, в котором его команда встретится с «Пари Сен-Жермен».

«Мы знаем историю клуба, можем выиграть Лигу чемпионов в первый раз. Я мечтаю об этом с семи-восьми лет, когда начинал играть в футбол. Я стремился выиграть ЛЧ и АПЛ. И вот завтра мы можем взять ещё один трофей для клуба, который я очень люблю», — передаёт слова Саки корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

На стадии полуфинала соревнования «ПСЖ» по сумме двух встреч победил «Баварию» со счётом 6:5. На аналогичном этапе состязания «Арсенал» по сумме двух матчей победил мадридский «Атлетико» со счётом 2:1.