«Не верьте всему, особенно если это связано с «Барселоной». «Атлетико» — о своих постах

Мадридский «Атлетико» в своём аккаунте в социальной сети призвал не верить новостям, связанным с «Барселоной». Ранее «матрасники» сделали три публикации с предложением о трансфере футболистов «блауграны» Ламина Ямаля, Педри и Рафиньи. При этом «Атлетико» предлагал за переход этих игроков билеты на концерт рэпера Bad Bunny, пачку семечек и так далее.

«И помните, нам потребовалось всего пять минут, чтобы создать этот фейковый пост. Мы живём в эпоху, когда реальность может быть изменена. Не верьте всему, что видите, особенно если это связано с «Барсой», — написано в сообщении мадридского клуба.

Ранее СМИ сообщали о недовольстве «Атлетико» тем, что «Барселона» пытается надавить на клуб с целью приобрести нападающего Хулиана Альвареса. Подчёркивалось, что сине-гранатовые предложили € 100 млн, что не устраивает «матрасников».

