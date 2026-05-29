Эдегор: победа «Арсенала» в АПЛ ничего не меняет. Мы хотим выиграть завтра

Полузащитник лондонского «Арсенала» Мартин Эдегор перед финальным матчем Лиги чемпионов сезона-2025/2026 с французским «ПСЖ» рассказал, как на нём отразилась победа «пушкарей» в английской Премьер-лиге. Встреча команд пройдёт завтра, 30 мая, на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия).

«Я не чувствую, что изменился после победы в АПЛ. Мы столько за это бились, а многие говорили, что мы не сможем выиграть чемпионат. Но теперь это в прошлом, это ничего не меняет. Мы хотим выиграть завтра», — передаёт слова Эдегора корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

По итогам чемпионата Англии «Арсенал» досрочно занял первое место в турнирной таблице. Лондонцы набрали 85 очков в 38 встречах.