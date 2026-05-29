Микель Артета рассказал, кто из футболистов «Арсенала» не сыграет в финале Лиги чемпионов

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета рассказал, кто из игроков его команды не сможет принять участие в финальном матче Лиги чемпионов сезона-2025/2026 с французским «ПСЖ». Встреча пройдёт завтра, 30 мая, на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия).

«Мы очень сконцентрированы. Мы заслужили быть здесь. Тимбер готов, как и Мадуэке. Только Бен Уайт не сможет сыграть. Я вижу желание игроков выйти на поле, все хотят принять участие в настолько важном матче», — передаёт слова Артеты корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

На стадии полуфинала соревнования «ПСЖ» по сумме двух встреч победил «Баварию» со счётом 6:5. На аналогичном этапе состязания «Арсенал» по сумме двух матчей победил мадридский «Атлетико» со счётом 2:1.