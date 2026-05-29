Капитан «Арсенала» высказался о возможном противостоянии с Сафоновым в серии пенальти

Полузащитник и капитан лондонского «Арсенала» Мартин Эдегор ответил на вопрос о возможном противостоянии с российским вратарём «ПСЖ» Матвеем Сафоновым в серии пенальти финального матча Лиги чемпионов сезона-2025/2026. Встреча пройдёт завтра, 30 мая, на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия).

«Готовились ли мы к игре против Сафонова, особенно учитывая возможную серию пенальти? Мы всегда изучаем соперников, всеми возможными способами. Серия пенальти завтра тоже вероятна, так что да, мы к этому хорошо готовы», — передаёт слова Эдегора корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

На стадии полуфинала соревнования «ПСЖ» по сумме двух встреч победил «Баварию» со счётом 6:5. На аналогичном этапе состязания «Арсенал» по сумме двух матчей победил мадридский «Атлетико» со счётом 2:1.