Экс-игрок «МЮ» Джемба-Джемба сравнил подход к работе у Денуэкса и Фергюсона

Бывший полузащитник «Нанта» и «Манчестер Юнайтед» Эрик Джемба-Джемба рассказал об особенностях тренеров Рейнальда Денуэкса и Алекса Фергюсона, которые возглавляли французский и английский клуб соответственно.

«Оба они были особенными, но разными. Денуэкс как тренер был одновременно и педагогом. Это значит, что, если ты совершал ошибку, Рейнальд не стал бы сразу кричать на тебя. Он подождал бы до конца матча и поговорил бы с тобой, сказав: «Вот, ты это сделал, это неправильно, потому что, если ты так будешь делать, ничего не получится». Он не стал бы сразу тебя отчитывать. Он дал бы тебе шанс, второй шанс и ещё один шанс. Как педагог, который хочет, чтобы его ребёнок добился успеха.

И вдобавок ко всему он был превосходным тактиком. Он уделял внимание деталям. Если мяч был справа, он знал, когда его нужно перевести налево и обратно. Поэтому мы понимали, что если нас прессингуют справа, а мы разыгрывали два, три, четыре паса, то игроки слева будут знать, что мяч попадёт к ним на четвёртом пасе, и уже будут это предугадывать. Это футбол в стиле «Нанта». В этом была его особенность. Денуэкс всегда был очень спокойным человеком и умел слушать. Он одинаково внимательно выслушивал как молодых, так и более опытных игроков команды, а затем принимал решение.

Что касается Алекса Фергюсона, то он был тренером, давно зарекомендовавшим себя, который выигрывал трофеи и который работает в клубе, где, если тебя подписывают, ты приходишь не для того, чтобы учиться: у тебя уже должны быть базовые навыки. Ты приходишь в клуб, чтобы развиваться, а не учиться. Поэтому когда Алекс Фергюсон приглашает тебя в «Манчестер Юнайтед», то это потому, что у тебя есть качества, о которых он уже знает и которые, по его мнению, принесут пользу команде. Поэтому в «Манчестер Юнайтед» сложнее позволить себе совершать ошибки, поскольку одна ошибка может дорого тебе обойтись», — приводит слова Джемба-Джемба Get French Football News.