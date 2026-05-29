Главный тренер «Арсенала» Артета высказался об аутах Сафонова в матчах «ПСЖ» с «Баварией»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился мнением о манере игры вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова, который несколько раз выбил мяч в аут во время матча полуфинала Лиги чемпионов с «Баварией». В субботу, 30 мая, «канониры» встретятся с парижанами в финале Лиги чемпионов.

Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Арсенал
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

– Сафонов часто выбивал мяч в аут с «Баварией», многие подумали, что это было специально. Вы к такому готовились? В чём тут идея?
— Мы изучаем всё, что делает соперник. Я уверен, что они сделали также. Но мы готовы ко всем возможным и невозможным сценариям в плане игры соперника. Более того, важно понять задумку – что за этим стоит? Чего они хотят добиться этими аутами? Тогда мы сможем вести игру в ту сторону, которая нам нужна, — передаёт слова Артеты корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

