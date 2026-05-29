«Монако» согласовал условия контракта с Фати — Nice-Matin

«Монако» близок к приобретению прав на вингера Ансу Фати, арендованного у «Барселоны». Об этом сообщает Nice-Matin.

Ранее сообщалось, что стоимость выкупа прав на футболиста составляет € 11 млн, однако зарплата игрока была препятствием для заключения сделки. Фати в прошлом сезоне получал € 500 тыс. в месяц, 50% от этой суммы выплачивали каталонцы, монегаски не могли обеспечить игроку такой оклад самостоятельно. Теперь же отмечается, что стороны договорились об условиях сотрудничества.

Ансу Фати был арендован «Монако» прошлым летом на срок одного года. В прошедшем сезоне футболист провёл 30 матчей и забил 12 голов.

