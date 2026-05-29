«Атлетико» сделал заявление, упомянув Негрейру и проблемы с регистрацией у «Барселоны»

Мадридский «Атлетико» на своей странице в социальной сети X опубликовал заявление, в котором подчеркнул, что в последнее время клуб сталкивается с распространением неправдивой информации, направленной в отношении одного футболиста.

Ранее «матрасники» сделали три публикации с предложением о трансфере футболистов «Барселоны» Ламина Ямаля, Педри и Рафиньи. При этом «Атлетико» предлагал за переход этих игроков билеты на концерт рэпера Bad Bunny, пачку семечек и так далее.

«В последние месяцы мы страдаем от клеветнической кампании против одного из наших игроков. Утечка информации с корыстными мотивами, «фейковые новости», постоянное неуважение, бульварная версия пропагандистской машины, выдумывающая мелкие истории, решения судей перед прямыми матчами… Но, конечно, нам бы и в голову не пришло держать вице-президента судейского корпуса у себя на зарплате («Барселоне» были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Негрейре. — Прим. «Чемпионата») или прибегать к политическим связям для регистрации игроков (у «Барселоны» возникали проблемы с регистрацией Даниэля Ольмо и Пау Виктора в 2025 году. — Прим. «Чемпионата»). Уважение и ценности», — написано в сообщении мадридского клуба.

Ранее СМИ сообщали о недовольстве «Атлетико» тем, что «Барселона» пытается надавить на клуб с целью приобрести нападающего Хулиана Альвареса. Подчёркивалось, что сине-гранатовые предложили € 100 млн, что не устраивает «матрасников».

