У «Локомотива» нет денег на покупку новых игроков. Долг клуба — больше 1 млрд рублей

У «Локомотива» нет бюджета на покупку новых игроков. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Не поможет даже продажа Алексея Батракова. Нужны будут ещё продажи. У клуба сохраняется долг больше 1 млрд рублей после немецких руководителей», — добавил источник «Чемпионата».

Во время прохождения лицензирования на следующий сезон клуб включил в доходную часть продажи полузащитников Алексея Батракова и Артёма Карпукаса, защитника Сесара Монтеса и нападающего Дмитрия Воробьёва, чтобы получить право играть в следующем сезоне, иначе был риск неполучения лицензии.

В итогам сезона-2025/2026 «Локомотив» занял третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка.