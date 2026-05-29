Канчельскис: для Карседо следующий сезон в «Спартаке» будет определяющим

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о будущем Хуана Карлоса Карседо на посту главного тренера «Спартака». Специалист возглавил красно-белых в январе и выиграл с командой Фонбет Кубок России.

«Надо посмотреть, как проведёт полноценный сезон Карседо. Тогда уже можно будет делать выводы. Три-четыре месяца ни о чём не говорят. Раньше специалисты тоже приходили и хорошо работали короткий отрезок, а потом их увольняли. Надо посмотреть, кого купит и продаст «Спартак» этим летом. Тогда для Карседо следующий сезон будет определяющим», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.