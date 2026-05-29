Иран обыграл Гамбию в товарищеском матче перед чемпионатом мира

Завершился товарищеский матч, в котором встречались сборные Ирана и Гамбии. Игра проходила на стадионе «Мардан» (Анталия, Турция). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Атилла Караоглан. Игра закончилась победой национальной команды Ирана со счётом 3:1.

Первый гол в матче забил защитник африканской команды Омар Колли в конце первого тайма на 42-й минуте. На 47-й минуте Ария Юсефи сравнял счёт. На 59-й минуте защитник Ирана Рамин Резаян вывел свою команду вперёд. На 68-й минуте нападающий Мехди Тареми забил третий гол Ирана.

Отметим, что в скором времени Иран примет участие в чемпионате мира 2026 года в США, Канаде и Мексике. Соперниками сборной по группе G являются Новая Зеландия, Бельгия и Египет.