Экс главный тренер «Олимпика» из Узбекистана войдёт в штаб ЦСКА

Бывший главный тренер «Олимпика» из Узбекистана Денис Коростиченко войдёт в штаб Дмитрия Игдисамова в ЦСКА. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Коростиченко был помощником Игдисамова в молодёжной команде.
Коростиченко занимал должность главного тренера «Олимпика» с августа по декабрь 2024 года. До этого 39-летний специалист работал в качестве помощника тренера команды из Ташкента.
Ранее сообщалось, что в штаб Игдисамова также войдут тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов и бывший футболист российской национальной команды Роман Адамов.
