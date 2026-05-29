Экс главный тренер «Олимпика» из Узбекистана войдёт в штаб ЦСКА

Бывший главный тренер «Олимпика» из Узбекистана Денис Коростиченко войдёт в штаб Дмитрия Игдисамова в ЦСКА. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Коростиченко был помощником Игдисамова в молодёжной команде.

Коростиченко занимал должность главного тренера «Олимпика» с августа по декабрь 2024 года. До этого 39-летний специалист работал в качестве помощника тренера команды из Ташкента.

Ранее сообщалось, что в штаб Игдисамова также войдут тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов и бывший футболист российской национальной команды Роман Адамов.

