«Отличная возможность порадовать людей». Данте — о последнем матче в карьере

Бразильский защитник «Ниццы» Данте высказался о предстоящем ответном переходном матче с «Сент-Этьеном» за право выступать в Лиге 1. Первая встреча команд завершилась со счётом 0:0. Эта игра станет последней для 42-летнего бразильца в качестве профессионального футболиста. Матч состоится на стадионе «Альянц Ривьера» в Ницце при пустых трибунах из-за беспорядков фанатов после встречи с «Метцем» (0:0) в 34-м туре Лиги 1. За пределами арены поклонники команды также присутствовать не смогут.

Франция — Переходные матчи . Финал. 2-й матч
29 мая 2026, пятница. 21:45 МСК
Ницца
Ницца
Не начался
Сент-Этьен
Сент-Этьен
«Разумеется, это тоже влияет на меня в плане эмоций. Это огорчает. Наказания, одни наказания — это всё, что я слышу. Их уже и так достаточно наказали. Это ненормально, просто позор. Они бы ощутимо помогли, даже находясь вне стадиона.

Мы понимаем контекст этого матча. Нам нужно найти баланс между ответственностью, напряжением, но не следует забывать и о положительных моментах. Мы должны победить дома, чтобы остаться в Лиге 1, сохранить работу людям, которые трудятся в клубе, порадовать болельщиков и завершить сезон достойно. Это напряжение с положительным оттенком. У нас есть отличная возможность порадовать людей», — приводит слова Данте Get French Football News.

