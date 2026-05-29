«Всем привет от Фабио». Смолов выложил совместное фото с Капелло

Бывший нападающий сборной России Фёдор Смолов опубликовал совместную фотографию с экс-тренером национальной команды Фабио Капелло.

«Всем привет от Фабио», — написал Смолов в своём телеграм-канале.

Итальянский специалист занимал должность главного тренера сборной России с 2012 по 2015 год. Под руководством Капелло российская национальная команда квалифицировалась на чемпионат мира 2014 года.

Смолов дебютировал в сборной России при руководстве Капелло в 2012 году. Он играл за неё до 2021 года. За этот период нападающий принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых отметился 16 голами и четырьмя результативными передачами.

