«Парижане ходят без маек в засаде». Сёмин — о Будапеште перед финалом ЛЧ

Известный российский тренер Юрий Сёмин рассказал об атмосфере в Будапеште перед финалом Лиги чемпионов сезона-2025/2026. В решающем матче турнира встретятся французский «ПСЖ» и английский «Арсенал». Встреча пройдёт завтра, 30 мая, на стадионе «Пушкаш Арена».

— Я уже в Будапеште, завтра буду смотреть финал на стадионе.

— Говорят, болельщиков «Арсенала» в городе существенно больше.

— Правильно говорят. Видимо, парижане ходят без маек в засаде (смеётся). Количество билетов выделяют, конечно, одинаковое, но англичане побогаче — купили больше. У «Арсенала» приехало действительно много болельщиков, — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

На стадии полуфинала соревнования «ПСЖ» по сумме двух встреч победил «Баварию» со счётом 6:5. На аналогичном этапе состязания «Арсенал» по сумме двух матчей победил мадридский «Атлетико» со счётом 2:1.