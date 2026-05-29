Галлас: «Арсенал» выиграл титул, но не думаю, что они будут доминировать в АПЛ

Бывший капитан лондонского «Арсенала» Вильям Галлас ответил, смогут ли «канониры» стать доминирующей силой английского футбола в ближайшие годы. В сезоне-2025/2026 лондонская команда выиграла АПЛ, а 30 мая сразится в финале Лиги чемпионов УЕФА с «ПСЖ».

Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Арсенал
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Арсенал» выиграл титул, но я не думаю, что они будут доминировать в Премьер-лиге в следующем сезоне или дальше.

В этом сезоне они были великолепны. «Арсенал» боролся в каждой игре и стал сильнее, особенно в психологическом плане. Но что касается футбола, я не думаю, что они по-настоящему доминировали в лиге.

Особенно когда они играли, например, с «Манчестер Сити», порой они оказывались в сложной ситуации, будь то в Кубке лиги или в чемпионате. Именно такие клубы, как «Манчестер Сити», доминировали в Премьер-лиге на протяжении многих лет благодаря своему стилю игры.

Если посмотреть на результаты «Арсенала», то видно, что многие голы были забиты со стандартных положений. Иногда их игра затрудняла даже им самим создание моментов или забивание голов. В этом сезоне они полностью заслужили победу в лиге, но в следующем году это не гарантировано», — приводит слова Галласа Tribal Football.

