Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сборная России показала, что Карпин говорил футболистам в перерыве матча с Египтом

Сборная России показала, что Карпин говорил футболистам в перерыве матча с Египтом
Комментарии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин на экране телевизора в перерыве товарищеского матча с Египтом (1:0) показал недочёты в игре футболистов российской национальной команды.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
28 мая 2026, четверг. 21:00 МСК
Египет
Окончен
1 : 0
Россия
1:0 Абдельрауф – 65'    

Во время разбора игровых моментов Карпин, в частности, отметил: «По мне, понятно, первые минуты, поле скользкое, быстрое. Были потери, которые вам несвойственны, так у вас мяч не отскакивает чаще всего. Здесь было много потерь из-за технического брака», — сказал тренер в видео на YouTube-канале сборной России.

В пятницу, 5 июня, подопечные Валерия Карпина встретятся с Буркина-Фасо. Игра пройдёт на стадионе «Волгоград Арена». Во вторник, 9 июня, сборная России проведёт товарищеский матч с Тринидадом и Тобаго. Встреча пройдёт на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде.

Материалы по теме
Неудачный матч сборной России! Команда Карпина проиграла в Египте
Неудачный матч сборной России! Команда Карпина проиграла в Египте

Как сборная России играет при Карпине:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android