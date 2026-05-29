Сборная России показала, что Карпин говорил футболистам в перерыве матча с Египтом

Главный тренер сборной России Валерий Карпин на экране телевизора в перерыве товарищеского матча с Египтом (1:0) показал недочёты в игре футболистов российской национальной команды.

Во время разбора игровых моментов Карпин, в частности, отметил: «По мне, понятно, первые минуты, поле скользкое, быстрое. Были потери, которые вам несвойственны, так у вас мяч не отскакивает чаще всего. Здесь было много потерь из-за технического брака», — сказал тренер в видео на YouTube-канале сборной России.

В пятницу, 5 июня, подопечные Валерия Карпина встретятся с Буркина-Фасо. Игра пройдёт на стадионе «Волгоград Арена». Во вторник, 9 июня, сборная России проведёт товарищеский матч с Тринидадом и Тобаго. Встреча пройдёт на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде.

