КДК оштрафовал тренера «Краснодара» Мусаева по итогам матча со «Спартаком» в Кубке России

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) применил штрафные санкции к главному тренеру «Краснодара» Мураду Мусаеву по итогам матча Суперфинала Фонбет Кубка России с московским «Спартаком» (1:1, 3:4 пен.). Встреча прошла на стадионе «Лужники» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Инал Танашев.

Fonbet Кубок России . Суперфинал
24 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
4 : 3
Краснодар
Краснодар
1:0 Солари – 36'     1:1 Аугусто – 57'    

«В соответствии со статьёй 90 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 7 приложения №1 дисциплинарного регламента РФС за выход за пределы технической зоны – оштрафовать главного тренера ФК «Краснодар» г. Краснодар Мурада Мусаева на 10 000 рублей», – сообщает официальный сайт РФС.

