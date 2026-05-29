КДК оштрафовал тренера «Краснодара» Мусаева по итогам матча со «Спартаком» в Кубке России

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) применил штрафные санкции к главному тренеру «Краснодара» Мураду Мусаеву по итогам матча Суперфинала Фонбет Кубка России с московским «Спартаком» (1:1, 3:4 пен.). Встреча прошла на стадионе «Лужники» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Инал Танашев.

«В соответствии со статьёй 90 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 7 приложения №1 дисциплинарного регламента РФС за выход за пределы технической зоны – оштрафовать главного тренера ФК «Краснодар» г. Краснодар Мурада Мусаева на 10 000 рублей», – сообщает официальный сайт РФС.