Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Галлас: победа в Лиге чемпионов преобразила бы «Арсенал» как клуб

Галлас: победа в Лиге чемпионов преобразила бы «Арсенал» как клуб
Комментарии

Бывший капитан лондонского «Арсенала» Вильям Галлас высказался о предстоящем финале Лиги чемпионов УЕФА, в котором «канониры» сыграют с «ПСЖ».

Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Арсенал
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Победа в Лиге чемпионов после победы в Премьер-лиге преобразила бы «Арсенал» как клуб отчасти потому, что они никогда раньше не выигрывали этот трофей, а ещё отчасти по той причине, что им предстоит играть с командой, которую все считают лучшей в Европе с большим отрывом.

В отдельно взятом матче может произойти всё что угодно, поэтому, хотя «Арсенал» и не считается здесь фаворитом, у команды есть отличная возможность поднять трофей над головой.

Честно говоря, будет сложно, если учитывать атакующий потенциал «ПСЖ». Но победа сделает этот сезон лучшим в истории «Арсенала». В следующем сезоне клубы будут гораздо больше беспокоиться об играх с «Арсеналом», зная, что они способны обыграть кого угодно», — приводит слова Галласа Tribal Football.

Материалы по теме
Галлас: «Арсенал» выиграл титул, но не думаю, что они будут доминировать в АПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android