Галлас: победа в Лиге чемпионов преобразила бы «Арсенал» как клуб

Бывший капитан лондонского «Арсенала» Вильям Галлас высказался о предстоящем финале Лиги чемпионов УЕФА, в котором «канониры» сыграют с «ПСЖ».

«Победа в Лиге чемпионов после победы в Премьер-лиге преобразила бы «Арсенал» как клуб отчасти потому, что они никогда раньше не выигрывали этот трофей, а ещё отчасти по той причине, что им предстоит играть с командой, которую все считают лучшей в Европе с большим отрывом.

В отдельно взятом матче может произойти всё что угодно, поэтому, хотя «Арсенал» и не считается здесь фаворитом, у команды есть отличная возможность поднять трофей над головой.

Честно говоря, будет сложно, если учитывать атакующий потенциал «ПСЖ». Но победа сделает этот сезон лучшим в истории «Арсенала». В следующем сезоне клубы будут гораздо больше беспокоиться об играх с «Арсеналом», зная, что они способны обыграть кого угодно», — приводит слова Галласа Tribal Football.