«Снова ложь». MD — о реакции «Атлетико» на слухи о предложении «Барселоны» по Альваресу

В мадридском «Атлетико» были удивлены информацией, опубликованной журналистом Фабрицио Романо, сообщившим, что «матрасники» ожидали предложения от «Барселоны» о покупке нападающего Хулиана Альвареса примерно за € 100 млн. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, в клубе воспринимают подобные сообщения как «очередную ложь». «Атлетико» не получал предложений от «Барселоны».

Ранее источники из «Атлетико» сообщили Mundo Deportivo, что в мадридском клубе устали из-за слухов вокруг Альвареса. «Матрасники» не намерены продавать аргентинского нападающего, чей контракт рассчитан до 2030 года.

