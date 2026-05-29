Галлас: думаю, «Арсенал» рассматривает Лигу чемпионов лишь как бонус

Бывший капитан лондонского «Арсенала» Вильям Галлас высказался о значимости возможной победы в Лиге чемпионов УЕФА для лондонской команды, которая ранее выиграла АПЛ. В финале ЛЧ «канониры» встретятся с «ПСЖ» 30 мая.

«Думаю, победа в Лиге чемпионов стала бы для «Арсенала» бонусом, но главной их целью была победа в Премьер-лиге, к которой они были так близки на протяжении многих лет.

Полагаю, единственная опасность могла заключаться в том, что игроки уже думали бы о финале Лиги чемпионов, однако этого не произошло, если учитывать, что никто в их команде раньше не выигрывал Премьер-лигу. А теперь выиграли.

Все они понимали, насколько важна Премьер-лига, и сейчас, я думаю, они рассматривают Лигу чемпионов лишь как бонус. Теперь, когда они взяли чемпионат, в матче с «ПСЖ» может произойти всё что угодно, но они знают, на чём сосредоточиться», — приводит слова Галласа Tribal Football.

