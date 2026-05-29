КДК оштрафовал «Спартак» и «Краснодар» после Суперфинала Кубка России

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) применил штрафные санкции в отношении московского «Спартака» и «Краснодара» по итогам матча Суперфинала Фонбет Кубка России. Игра закончилась победой красно-белых со счётом 1:1 (4:3 пен.).

Fonbet Кубок России . Суперфинал
24 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
4 : 3
Краснодар
Краснодар
1:0 Солари – 36'     1:1 Аугусто – 57'    

«В соответствии со статьёй 112 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 34 приложения №1 дисциплинарного регламента РФС за скандирование зрителями оскорбительных выражений – оштрафовать ФК «Спартак» Москва г. Москва на 100 000 рублей.

В соответствии с частью 1 статьи 87 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 2 приложения №1 дисциплинарного регламента РФС за задержку начала матча – оштрафовать ФК «Краснодар» г. Краснодар на 50 000 рублей.

В соответствии со статьёй 98 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 18 приложения №1 дисциплинарного регламента РФС за неподобающее поведение команды (шесть предупреждений в матче в составе одной команды) – оштрафовать ФК «Краснодар» г. Краснодар на 100 000 рублей», – сообщает официальный сайт РФС.

