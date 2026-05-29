«Атлетико» высмеял «Барселону» на фоне новостей о попытках «блауграны» купить Альвареса

Мадридский «Атлетико» на своей странице в социальной сети X опубликовал видео, в котором представил «Барселону» в образе льва, бегущего на людей на сафари. Однако, когда лев добегает до группы туристов, человек, олицетворяющий «матрасников», снимает маску с хищника, и оказывается, что под ней находилась собака.

При этом мадридская команда сопроводила ролик комментарием: «Когда «Барса» пытается подписать одного из наших футболистов».

«Атлетико» высмеивает «Барселону» из-за трансферов:

Ранее СМИ сообщали о недовольстве «Атлетико» тем, что «Барселона» пытается надавить на клуб с целью приобрести нападающего Хулиана Альвареса. Подчёркивалось, что сине-гранатовые предложили € 100 млн, что не устраивает «матрасников».

