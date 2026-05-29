«Астон Вилла» не выкупит права на Дугласа Луиса у «Ювентуса» — Романо

«Астон Вилла» не станет выкупать права на полузащитника Дугласа Луиса, которого в январе арендовала у «Ювентуса». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

Английский клуб мог выкупить бразильца за € 25 млн, но не стал этого делать. Хавбек возвращается в Турин.

В 34 матчах прошедшего клубного сезона Дуглас Луис забил один гол и отдал две голевые передачи. В сезоне-2025/2026 «Ювентус» занял шестое место в турнирной таблице Серии А. «Астон Вилла» расположилась на чётвёртой строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги, а также выиграла Лигу Европы УЕФА. Ранее Луис также выступал за «Ноттингем Форест», «Жирону» и другие команды.