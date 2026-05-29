В возрасте 43 лет умер экс-игрок «Лиона» Бриан Бергунью

В возрасте 43 лет умер бывший футболист «Лиона» и молодёжной сборной Франции Бриан Бергунью. Об этом французский клуб сообщил в соцсетях.

«Футбольный клуб «Олимпик» Лион с глубокой скорбью сообщает о кончине легенды клуба Бриана Бергунью. Клуб потрясён этой ужасной новостью и выражает свои самые искренние соболезнования его семье, близким и всем, кто знал и любил его. За этим последует памятная публикация», — сказано в сообщении «Олимпика».

Бергунью три раза становился чемпионом Франции в составе «Лиона», а также дважды брал Суперкубок страны. Помимо этого, полузащитник выступал за «Тулузу», «Лечче» и ряд других команд. В декабре 2023 года у Бергунью диагностировали рак околоушной железы.

