Агент Карпукаса отреагировал на информацию о плане «Локомотива» продать игрока летом

Александр Клюев, агент полузащитника московского «Локомотива» и сборной России Артёма Карпукаса, прокомментировал информацию о плане железнодорожников продать 23-летнего футболиста летом.

— Сообщается, что «Локомотив» включил продажу Карпукаса в доходную часть бюджета. Вам об этом известно?
— Я не формирую бюджет «Локомотива», меня это не касается.

— Это означает намерение клуба продать игрока этим летом. Вас об этом не уведомляли?
— Артём сейчас находится в расположении сборной, все мысли — о предстоящих матчах, — сказал Клюев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил «Чемпионату», что во время прохождения лицензирования на следующий сезон «Локомотив» включил в доходную часть продажи полузащитников Алексея Батракова и Артёма Карпукаса, защитника Сесара Монтеса и нападающего Дмитрия Воробьёва, чтобы получить право играть в следующем сезоне, иначе был риск неполучения лицензии.

Комментарии
