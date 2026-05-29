Арсен Венгер поделился ожиданиями от матча «ПСЖ» — «Арсенал» в финале Лиги чемпионов

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер высказался перед финальным матчем Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором «пушкари» сыграют с французским «ПСЖ». Встреча пройдёт завтра, 30 мая, на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия).

«Я хочу, чтобы этот трофей отправился на стадион «Эмирейтс», потому что его там не хватает. Мы уже касались его раньше (в финале Лиги чемпионов 2006 года с «Барселоной» (1:2). — Прим. «Чемпионата») — нам не хватило 13 минут до победы — поэтому хочется, чтобы это произошло на этот раз.

Я всегда говорил, что в клубе нужно работать, чтобы он находился в хорошем положении для дальнейшего развития. В целом я считаю, что это тот этап, на котором мы можем его завоевать. Я всё ещё считаю, что в финале шансы 50 на 50, и, если бы мне пришлось делать ставку, я бы поставил на «Арсенал» больше, чем на «ПСЖ».

Финал есть финал. Самое важное — чтобы ваша команда не была скована или взволнована событием и продолжала концентрироваться на том, что у неё хорошо получается. Главная сила этого «Арсенала» — это умение сохранять ворота в неприкосновенности, а в финале это очень важно.

Затем нужно быть эффективным. Ваш момент настанет в игре, и вы должны быть безжалостны. У «ПСЖ» огромный атакующий потенциал, но у «Арсенала» также есть индивидуальное мастерство и очень сильная игра при стандартных положениях, что может оказать огромное влияние в финале. Как только вы ведете 1:0, всё начинает играть на ваши сильные стороны, когда вы сильны в обороне. «Арсенал» всегда может быть опасен», – приводит слова Венгера официальный сайт «Арсенала».