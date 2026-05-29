Экс-игрок «Зенита» Мигел Данни поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов УЕФА

Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» и сборной Португалии Мигел Данни высказался о предстоящем финале Лиги чемпионов УЕФА, в котором встретятся «ПСЖ» и «Арсенал».

«Я думаю, что «ПСЖ» снова победит в финале Лиги чемпионов — они заслуживают этого. Конечно, я буду болеть за «ПСЖ» — у них есть великолепные португальцы и Матвей Сафонов, который проводит отличный сезон и является важным игроком для команды. Так что «ПСЖ» победит, буду верить в них, поддерживать. Люблю смотреть такие матчи, потому что они напоминают мне время, когда я выступал за «Зенит» в Лиге чемпионов», — приводит слова Данни «РБ Спорт».