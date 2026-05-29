В «Атлетико» объяснили, почему высмеяли «Барселону», и заявили, что не продадут Альвареса

В мадридском «Атлетико» объяснили газете Mundo Deportivo, почему высмеяли «Барселону» в соцсетях, а также подчеркнули, что не продадут нападающего Хулиана Альвареса.

Ранее «матрасники» сделали три публикации с предложением о трансфере футболистов «блауграны» Ламина Ямаля, Педри и Рафиньи. При этом «Атлетико» предлагал за переход этих игроков билеты на концерт рэпера Bad Bunny, пачку семечек и так далее.

«Это может показаться шуткой или юмором, но на самом деле всё очень серьёзно. Мы уже давно очень злимся на ФК «Барселона». Это было сделано иронично, чтобы показать каталонскому клубу, чем они занимаются.

Сообщения Фабрицио Романо, новости от журналистов «Барселоны», ситуации, когда [президент «Атлетико»] Сересо приезжает в Барселону на обед и его засыпают неуместными вопросами о переговорах с Лапортой по поводу Хулиана, а также вопросы, адресованные нашим игрокам в микст-зоне.

Появляется информация о предложении для нас, что оно отправлено, но до «Атлетико» ничего не дошло. Всё кончено. Мы очень злы, и это был наш способ показать это.

Ясно одно: все козыри в руках «Атлетико». Игрок [Альварес] защищён отступными в размере € 500 млн и имеет долгосрочный контракт до 2030 года. Мы очень довольны им. У него долгосрочный контракт, он полностью защищён, и мы рассчитываем на него в следующем сезоне.

На текущий момент клуб не рассматривает возможность разрыва отношений с «Барселоной», однако ясно дал понять, что больше не потерпит подобных ситуаций с участием своего игрока.

Хулиан не может быть подписан за фиксированную сумму, которая будет выплачена в течение нескольких лет плюс бонусы. Это € 500 млн, которые должны быть депонированы в штаб-квартире Ла Лиги.

Если бы «Барселона» поступила должным образом, агент не стал бы вмешиваться. Но если вы обходите клуб стороной, значит, вы делаете что-то не так, как должны. Агенты зарабатывают на этом. Это нормально. Обычно они так поступают, поскольку такова их работа. Проблема в «Барселоне»!» — сказал Mundo Deportivo источник из «Атлетико».

