Арсен Венгер дал совет Микелю Артете перед финалом Лиги чемпионов

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер дал совет нынешнему наставнику «пушкарей» Микелю Артете перед финальным матчем Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором лондонцы сыграют с французским «ПСЖ». Встреча пройдёт завтра, 30 мая, на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия).

«Что бы я посоветовал? Делай то, что обычно делаешь, и старайся быть расслабленным, хотя я знаю, что это невозможно. Внушай команде твёрдую веру. Он знает, как это сделать. Он знает игроков лучше, чем я. Сохраняй сплочённость, которую команда демонстрировала весь сезон, и этого будет достаточно», – приводит слова Венгера официальный сайт «Арсенала».