«Чемпионат» изучил зрительские предпочтения футбольных болельщиков накануне финала ЛЧ

30 мая пройдёт решающий матч Лиги чемпионов УЕФА — 2026. Фанаты футбола смогут посмотреть трансляцию этого знаменательного события в онлайн-кинотеатре Okko, в кинотеатрах по всей стране, а также на специальном мероприятии Okko «Прайм Стадиван», которое состоится на волейбольной арене «Динамо» в Москве.

Накануне одного из важнейших футбольных матчей года спортивный портал «Чемпионат» и консалтинговая компания «Ванта Груп» провели исследование, которое показало, что интерес к зарубежным футбольным трансляциям значительно возрос. Если в 2025 году аудитория составляла 37%, то в 2026 году этот показатель достиг 42%. Более половины зрителей, участвующих в опросе, уже видели хотя бы один матч, а ещё 12% планируют следить за финалом. Интересно, что среди мужчин доля тех, кто смотрел хотя бы один матч, значительно выше: 70% против 43% у женщин. Также мужчины чаще предпочитают смотреть матчи вне дома (27% против 16%).

Финал Лиги чемпионов становится не только спортивным событием, но и социальным. 83% зрителей смотрят матчи в компании, а 42% собираются с друзьями для просмотра. Исследования показали, что доля тех, кто знает о возможности смотреть футбол в Okko и готов приобретать подписку ради главных международных турниров, растёт.

Лига чемпионов олицетворяет азарт, зрелищность и высокое качество игры, что делает её одним из самых ожидаемых событий в мире спорта.