Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Арсенал. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Чемпионат» изучил зрительские предпочтения футбольных болельщиков накануне финала ЛЧ

«Чемпионат» изучил зрительские предпочтения футбольных болельщиков накануне финала ЛЧ
Комментарии

30 мая пройдёт решающий матч Лиги чемпионов УЕФА — 2026. Фанаты футбола смогут посмотреть трансляцию этого знаменательного события в онлайн-кинотеатре Okko, в кинотеатрах по всей стране, а также на специальном мероприятии Okko «Прайм Стадиван», которое состоится на волейбольной арене «Динамо» в Москве.

Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Арсенал
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Накануне одного из важнейших футбольных матчей года спортивный портал «Чемпионат» и консалтинговая компания «Ванта Груп» провели исследование, которое показало, что интерес к зарубежным футбольным трансляциям значительно возрос. Если в 2025 году аудитория составляла 37%, то в 2026 году этот показатель достиг 42%. Более половины зрителей, участвующих в опросе, уже видели хотя бы один матч, а ещё 12% планируют следить за финалом. Интересно, что среди мужчин доля тех, кто смотрел хотя бы один матч, значительно выше: 70% против 43% у женщин. Также мужчины чаще предпочитают смотреть матчи вне дома (27% против 16%).

Финал Лиги чемпионов становится не только спортивным событием, но и социальным. 83% зрителей смотрят матчи в компании, а 42% собираются с друзьями для просмотра. Исследования показали, что доля тех, кто знает о возможности смотреть футбол в Okko и готов приобретать подписку ради главных международных турниров, растёт.

Лига чемпионов олицетворяет азарт, зрелищность и высокое качество игры, что делает её одним из самых ожидаемых событий в мире спорта.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android