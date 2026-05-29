Стало известно отношение «Барселоны» к высмеивающим её публикациям «Атлетико»

«Барселона» не планирует публично отвечать мадридскому «Атлетико», который ранее высмеял каталонский клуб в социальных сетях в связи с попытками сине-гранатовых приобрести форварда «матрасников» Хулиана Альвареса. Об этом сообщает журналист Адриан Санчес на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, в каталонском клубе считают: «Смеётся тот, кто смеётся последним».

Напомним, ранее «матрасники» сделали три публикации с предложением о трансфере футболистов «блауграны» Ламина Ямаля, Педри и Рафиньи. При этом «Атлетико» предлагал за переход этих игроков билеты на концерт рэпера Bad Bunny, пачку семечек и так далее.

