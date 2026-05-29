Рахимов: в весенней части хотелось бы отметить Соболева, который забил много мячей

Бывший главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов оценил игру нападающего «Зенита» Александра Соболева во второй части прошедшего сезона Мир Российской Премьер-Лиги, а также высказался о переходе защитника Кевина Андраде из «Балтики» в клуб из Санкт-Петербурга.

— Глушенков провёл очень много хороших матчей в минувшем сезоне. В весенней части хотелось бы отметить Александра Соболева, который забил много мячей.

— Андраде перешёл в «Зенит».
— Он провёл хороший сезон в «Балтике». Нужно выделить, что он долгое время в составе калининградцев играл по схеме в три центральных защитника. Очень важно, как будет играть «Зенит», — сказал Рахимов в эфире «Матч Премьер».

В прошедшем клубном сезоне Соболев забил 13 голов и отдал три голевые передачи в 38 встречах, а также стал чемпионом России.

