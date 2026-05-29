В «Ньюкасле» отреагировали на переход Энтони Гордона в «Барселону»

Главный тренер «Ньюкасл Юнайтед» Эдди Хау высказался о трансфере нападающего Энтони Гордона в «Барселону». По информации из СМИ, английский клуб может получить до € 80 млн за переход игрока.

«Хотя мы разочарованы потерей Энтони, мы понимаем, что это для него большая возможность. Он был важной частью наших успехов в последние годы, и тот факт, что он стал игроком сборной Англии во время своего пребывания в «Ньюкасл Юнайтед», свидетельствует о той упорной работе, которую он вложил в своё развитие при поддержке всех в клубе.

Он уходит с нашими наилучшими пожеланиями, и я уверен, что он добьётся успеха как в «Барселоне», так и в национальной команде на чемпионате мира в этом году», – приводит слова Хау официальный сайт «Ньюкасла».

По итогам сезона Гордон принял участие в 46 матчах за «Ньюкасл» во всех турнирах, в которых отметился 17 голами и пятью результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет € 60 млн.

