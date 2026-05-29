Нападающий сборной Англии Энтони Гордон высказался о переходе из «Ньюкасл Юнайтед» в «Барселону».

«Я многим обязан «Ньюкаслу», ведь я был немного потерян в плане футбола, да и в обычной жизни, когда пришёл сюда. Этот клуб дал мне чувство общности и помог сформировать мою личность. Он дал мне возможность заниматься тем, чем я и хотел, вывел меня на большую сцену и позволил играть за эту футболку.

Чувствую, что с момента прибытия в «Ньюкасл Юнайтед» я стал гораздо лучше на поле, но этот клуб также сыграл большую роль в становлении меня как личности на протяжении трёх с половиной лет. Для меня было очень важно уйти отсюда на высокой ноте, ведь я наслаждался каждой минутой своего времени в «Ньюкасл Юнайтед». Этот клуб невероятен, я никогда его не забуду. Буду болеть за эту команду до конца своих дней», — приводит слова Гордона официальный сайт «сорок».