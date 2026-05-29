«Ньюкасл» назвал значительной сумму трансфера Гордона в «Барселону»

«Ньюкасл» на странице в социальной сети X проинформировал о продаже крайнего нападающего Энтони Гордона в «Барселону» за «значительную» сумму. При этом английский клуб не раскрыл её размер.

«Энтони Гордон подписал контракт с «Барселоной» — чемпионом Ла Лиги, за значительную сумму, которая не разглашается.

Спасибо за всё, Энтони. Желаем тебе всего наилучшего в будущем», — написано в сообщении «сорок».

Ранее СМИ сообщали, что совет директоров «Ньюкасла» и саудовские владельцы клуба приняли предложение каталонцев на фиксированную сумму в € 70 млн, плюс дополнительные выплаты. Итоговая сумма трансфера превысит € 80 млн.

