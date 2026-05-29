Трансфер Гордона в «Барсу» — седьмой по цене для клуба и самый крупный со времён Гризманна

Трансфер нападающего Энтони Гордона из «Ньюкасла» в «Барселону» стал седьмым по дороговизне в истории клуба и самым большим начиная с 2019 года, когда в каталонскую команду перешёл Антуан Гризманн. По информации из СМИ, сине-гранатовые заплатят до € 80 млн за переход игрока.

Наиболее дорогими переходами в «Барселону» являются трансферы Усмана Дембеле (€ 148 млн, из «Боруссии» Дортмунд), Филиппе Коутиньо (€ 135 млн, из «Ливерпуля»), Антуана Гризманна (€ 120 млн, из «Атлетико» Мадрид), Неймара (€ 88 млн, из «Сантоса»), Френки де Йонга (€ 86 млн, из «Аякса») и Луиса Суареса (€ 81,7 млн, из «Ливерпуля»).

По итогам сезона Гордон принял участие в 46 матчах за «Ньюкасл» во всех турнирах, в которых отметился 17 голами и пятью результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет € 60 млн.