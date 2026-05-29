«Мечта детства». Гордон высказался о переходе в «Барселону»

Комментарии

Новоиспечённый нападающий «Барселоны» Энтони Гордон поделился эмоциями от перехода в каталонский клуб из «Ньюкасла». Английский вингер подписал контракт, рассчитанный на пять лет.

«Я узнал об интересе «Барселоны» довольно поздно, но как только я понял, что вариант с «Барселоной» серьёзный, то никаких сомнений не возникло. Я всегда хотел играть здесь. Это самый большой клуб на планете. [Переход в него] — это то, о чём я мечтал с детства», — сказал Гордон на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что совет директоров «сорок» и саудовские владельцы клуба приняли предложение каталонцев на фиксированную сумму в € 70 млн, плюс дополнительные выплаты. Итоговая сумма трансфера превысит € 80 млн.

