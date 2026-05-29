Агент Клоппа отреагировал на слухи о возможной работе тренера в Саудовской Аравии

Агент Марк Косицке, представляющий интересы немецкого тренера Юргена Клоппа, отреагировал на слухи, что специалист может возглавить саудовский «Аль-Иттихад».

«Нет никакой вероятности того, что Клопп возглавит «Аль-Иттихад» в этом году», — приводит слова Косицке журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

Последним местом работы немца в качестве тренера был «Ливерпуль», который он возглавлял с 2015 по 2024 год. Под руководством Клоппа мерсисайдцы выигрывали Лигу чемпионов и становились чемпионами Англии. Ранее специалист также возглавлял дортмундскую «Боруссию», с которой становился чемпионом Германии и брал другие национальные трофеи. Сейчас Клопп трудится в должности спортивного директора группы Red Bull.