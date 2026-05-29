Гордон назвал футболиста «Барселоны», с которым схож его игровой стиль

Новоиспечённый нападающий «Барселоны» Энтони Гордон высказал мнение, что по своему игровому стилю он похож на вингера сине-гранатовых Рафинью.

«Я часто сравниваю свой игровой стиль с Рафиньей, особенно из-за его интенсивности. Мы оба быстрые, техничные, играем за спиной защитников и всегда стараемся забивать голы… Я похож на него», — сказал Гордон на пресс-конференции.

«Барселона» объявила о переходе Гордона из «Ньюкасла» в пятницу, 29 мая. Английский нападающий подписал контракт, рассчитанный на пять лет. Сообщалось, что итоговая сумма трансфера превысит € 80 млн. В сезоне-2025/2026 Гордон принял участие в 46 матчах за «Ньюкасл» во всех турнирах, в которых отметился 17 голами и пятью результативными передачами.

Почему «Барселона» — больше, чем клуб: