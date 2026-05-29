Экс-игрок «Ньюкасл Юнайтед» Триппьер продолжит карьеру в Чемпионшипе — Sky Sports

Английский защитник Киран Триппьер в качестве свободного агента присоединится к «Вулверхэмптону». Об этом сообщает Sky Sports.

По данным источника, футболист подпишет с клубом трудовой договор, срок действия которого будет рассчитан на два сезона и будет включать опцию продления ещё на один год. На следующей неделе Триппьер вернётся из отпуска и пройдёт медицинский осмотр перед переходом.

Киран Триппьер является воспитанником «Манчестер Сити». В послужном списке футболиста также есть «Бёрнли», «Тоттенхэм Хотспур», «Атлетико» Мадрид, «Ньюкасл Юнайтед» и другие команды.

По итогам прошлого сезона «Вулверхэмптон» вылетел из АПЛ в Чемпионшип.