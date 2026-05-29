«Клуб не может так себя вести». Журналист назвал «позором» презентацию Гордона «Барсой»

Журналист Sport.es Давид Ревертер раскритиковал презентацию трансфера нападающего Энтони Гордона, устроенную «Барселоной». Сотрудникам СМИ пришлось ожидать официальное подтверждение подписания футболиста на базе клуба более восьми часов.

«Задержка с подписанием контракта с Гордоном — один из самых больших позоров, которые я помню за всю работу «Барселоны». 60 журналистов были вызваны в час дня на презентацию, которая восемь часов спустя всё ещё не состоялась. Клуб не может так себя вести. Мне очень грустно», – написал Давид Ревертер в своём аккаунте в социальной сети X.

«Барселона» объявила о переходе Энтони Гордона сегодня, 29 мая. Контракт 25-летнего вингера рассчитан до 2031 года.