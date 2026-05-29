Фрэнк Лэмпард оценил слухи о возможном уходе из «Ковентри Сити»

Главный тренер «Ковентри Сити» Фрэнк Лэмпард отреагировал на слухи о возможном уходе из клуба. Под руководством специалиста небесно-голубые стали победителями Чемпионшипа по итогам прошлого сезона и вышли в АПЛ.

«Я не реагирую на эти слухи. Я пришёл в «Ковентри Сити», чтобы выполнить свою работу наилучшим образом, мне нравится здесь находиться. Это были замечательные 18 месяцев, за которые мы дошли туда, где находимся, я очень доволен.

Люблю усердно трудиться, и мне нравится моё окружение в клубе. Все в команде сплочены. Предстоящим летом нам предстоит хорошо потрудиться», — приводит слова Лэмпарда Sky Sports.