Босния и Герцеговина не смогла обыграть Северную Македонию в товарищеском матче перед ЧМ

Завершился товарищеский матч, в котором встречались сборные Боснии и Герцеговины и Северной Македонии. Игра проходила на стадионе «Олимпийский Асим Ферхатович Хасе» (Сараево, Босния и Герцеговина). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Раде Обренович из Словении. Игра закончилась вничью со счётом 0:0.

Команды не смогли забить голов по ходу встречи.

Отметим, что в скором времени Босния и Герцеговина примет участие в чемпионате мира 2026 года в США, Канаде и Мексике. Боснийцы квалифицировались в финальную стадию ЧМ-2026, одолев в стыковых матчах Италию — 1:1 (4:1 пен.). В группе B сборная встретится с командами Канады, Катара и Швейцарии.