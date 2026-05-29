«Ницца» гарантировала себе участие в следующем сезоне Лиги 1, победив «Сент-Этьен»

Завершился ответный переходный матч между клубами «Ницца» из Лиги 1 и «Сент-Этьен» из Лиги 2. Встреча состоялась на стадионе «Альянц Ривьера» в Ницце. В качестве главного арбитра выступил Рюдди Бюке. Игра закончилась победой хозяев поля со счётом 4:1.

Первый гол в матче забил полузащитник хозяев поля Жонатан Клосс во втором тайме на 62-й минуте. На 79-й минуте экс-нападающий казанского «Рубина» и волгоградского «Ротора» Зурико Давиташвили, на данный момент выступающий за «Сент-Этьен», сравнял счёт ударом с пенальти. На 81-й минуте форвард Каиль Будаш вывел «Ниццу» вперёд. На 87-й минуте Элье Ваи забил третий гол хозяев поля. В конце встречи на 90+3-й минуте Элье Ваи оформил дубль.

Первый матч команд закончился вничью со счётом 0:0. Таким образом, «Ницца» одержала победу в противостоянии и гарантировала себе участие в розыгрыше французской Лиги 1 сезона-2026/2027.