«Зенит» с юмором отреагировал на посты «Атлетико», высмеивающие «Барселону»

Англоязычная страница «Зенита» в социальной сети X выложила картинку на фоне ряда публикаций мадридского «Атлетико» в соцсетях, высмеивающих «Барселону», желающую приобрести форварда «матрасников» Хулиана Альвареса.

Фото: ФК «Зенит»

«Барселона»: Ты хочешь перейти к нам?
Альварес: Конечно.
«Атлетико»: Она уже с кем-то другим.

После этого разговора Альварес изображён рядом с домашним стадионом «Зенита».

Ранее «матрасники» сделали три поста с предложением о трансфере футболистов «блауграны» Ламина Ямаля, Педри и Рафиньи. При этом «Атлетико» предлагал за переход этих игроков билеты на концерт рэпера Bad Bunny, пачку семечек и так далее. Затем мадридский клуб сделал публикацию, где подчеркнул, что на создание подобных постов ему потребовалось пять минут.

