«Замечательный вызов и захватывающая история». Лэмпард — о выходе «Ковентри Сити» в АПЛ

Главный тренер «Ковентри Сити» Фрэнк Лэмпард высказался о предстоящем сезоне английской Премьер-лиги. Небесно-голубые сыграют в высшем дивизионе в ранге победителей Чемпионшипа.

«Мы должны быть готовы, ведь разница [между нами и другими командами АПЛ] просто огромна. Уже многое сказано о том, как трудно преодолеть это отставание, мы это понимаем. Но, думаю, у нас есть возможность насладиться тем, что мы уже сделали, это здорово. Теперь же нам нужно продумать наши следующие шаги.

У нас нет опыта выступления в Премьер-лиге. У нас толком и игроков нет, которые бы там играли ранее. Прошедший сезон был просто замечательным, наши футболисты стали сильнее. Будем работать над этим в своём стиле, чтобы оказаться настолько лучше, насколько это возможно. Это замечательный вызов и захватывающая история для нашего клуба», — приводит слова Лэмпарда Sky Sports.